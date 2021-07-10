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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: حصلت صحيفة “المرصد” على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عدد من الشبان على حارس أمن وكاشير في “سوبر ماركت” بحي المونسية في الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، لحظة تهجم الشبان على حارس الأمن والكاشير في سوبر ماركت بحي المونسية وذلك باستخدام كرسي وقواير المياه الفارغة.
وأبان المقطع لحظة وجود تجمع على الباب الرئيسي لـ”السوبر ماركت” بسبب اعتداء الشبان على حارس الأمن والكاشير، وسط محاولات البعض لفض المشاجرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شبان يعتدون على حارس أمن وكاشير بـ”الكراسي والقوارير” في “سوبر ماركت” بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.