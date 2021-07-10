تراند الفن: إنتاج الفحم الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 1990 بفعل الطلب العالمي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أصدرت بلومبرج تقريرا، عن عودة إنتاج الفحم الأمريكي ليسجل أعلى ارتفاع منذ 1990 بفضل الطلب العالمي، موضحة أنه يقود تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد الوباء طفرة غير متوقعة في إنتاج الفحم، وتلكم إشارة جديدة على أن الطلب على الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة ما زال مستمرًا.

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية في تقرير النظرة المستقبلية لشهر يوليو ارتفاع إنتاج الفحم الأمريكي خلال 2021 بنسبة 15%، تلبية للطلب القوي على الكهرباء في الداخل والخارج.

يناهز هذا الارتفاع، وهو الأكبر منذ عام 1990 على الأقل، ضعفَي زيادة الـ8% التي كانت متوقعة لمايو، عندما كان الانتعاش الاقتصادي في مراحله المبكرة.

يسلط هذا التحوّل الضوء على الحلقة المفرغة السلبية الملازمة لتغير المناخ، إذ تؤدي درجات الحرارة شديدة الارتفاع إلى زيادة الطلب على الطاقة، ويؤدي الجفاف الشديد إلى خفض الإنتاج من سدود الطاقة الكهرومائية في الوقت ذاته.

يدفع ذلك المرافق إلى حرق مزيد من الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا، وهو نمط تفاقم أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

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