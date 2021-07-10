تراند الفن: تعالج عسر الهضم.. تعرف على فوائد البطاطس المسلوقة للمعدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تعد وجبة البطاطس من الاكلات اللذيذة الشهية، كما أنها الوجبة المفضلة للكبار والصغار وتتميز بسرعة التحضير، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية التي تحملها وجبة البطاطس، نظرًا لاحتوائها على المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتعتبر البطاطس مصدرا رئيسيا لفيتامين ج، كما أنها غنية بعنصري المغنيسيوم والحديد، وبالتالي فهي تحسن وظيفة الجهاز العصبي، وتحسن عملية الهضم بسبب وجود الألياف الطبيعية بها.

تخفف من التهابات المعدة، وذلك لأنها تحتوي على المواد المضادة للالتهابات، إذ أنها تساهم في علاج التقرحات والحموضة.

تساهم في علاج الاسهال وتحسن وظيفة الجهاز الهضمي، وتعوضه عن فقدان العناصر الغذائية الضرورية.

تعالج البطاطس المسلوقة مشكلة عسر الهضم لدى الأفراد بشكل كبير.

تمتلك البطاطس المسلوقة نوع معين من النشويات، وهو يعتبر بدوره غذاء للبكتيريا الحميدة والنافعة التي تعيش في معدة الإنسان، ما يجعلها تساعد في حماية الجهاز الهضمي للإنسان من الاصابة بالامراض المختلفة.

تقي البطاطس المسلوقة الجهاز الهضمي من الإصابة بسرطان القولون.

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