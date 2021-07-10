تراند الفن: دواء شهير يقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى الالتهاب الرئوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : يُظهر بحث جديد أن الأسبرين يمكن أن يقلل من مخاطر الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة مثل السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب (الذبحة القلبية) في مرضى الالتهاب الرئوي. والمضاعفات القلبية الوعائية الخطيرة شائعة في حالات الالتهاب الرئوي وترتبط بشدة بالوفيات طويلة الأمد. وخلص الباحثون إلى أن “هذه الدراسة تقدم أدلة داعمة على أن استخدام الأسبرين يرتبط بانخفاض الأحداث الإقفارية بعد الالتهاب الرئوي في بيئة الرعاية الأولية. وقد يكون لهذا الدواء دور سريري مستقبلي في منع هذه المضاعفات المهمة”. بحسب موقع “روسيا اليوم” ويقول الدكتور فيرجوس هاميلتون، زميل ويلكوم للدكتوراه في جامعة بريستول، إن “هذا البحث يمهد حقا الأساس لتجربة سريرية للأسبرين في الالتهاب الرئوي، والذي يظل السبب الأكثر شيوعا لدخول المستشفيات في العديد من البلدان”.

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