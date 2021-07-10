تراند الفن: “بولت” الناشئة في الدفع عبر الإنترنت تسعى للتحوّل إلى “يونيكورن”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تسعى شركة “بولت” (Bolt) الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا الدفع عبر الإنترنت لعلامات تجارة التجزئة، إلى جمع 300 مليون دولار على الأقل من التمويل الجديد، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتتطلع الشركة إلى تقييم أعلى بكثير من أحدث تقييم حصلت عليه والبالغ 850 مليون دولار في جولة تمويلية العام الماضي، حسب المصادر التي طلبت عدم الكشف هويتها لخصوصية الأمر.

وتسعى “بولت” للحصول على تقييم بثلاثة مليارات دولار أو أكثر بناءً على مدى طلب المستثمرين، وتعمل الشركة مع مستشار مالي للمساعدة في المناقشات.

وتتطلع “بولت” إلى الاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية التي تسارعت خلال الوباء، والتي حفزت المتسوقين عبر الإنترنت بينما أُغلقت العديد من المتاجر التقليدية مؤقتًا أو حتى بشكل دائم.

وتعمل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها مع التجار والناشرين ومنصات التجارة الإلكترونية الأخرى لاستضافة تقنيتها في عملية الدفع -ما يلغي الحاجة إلى خيار خروج الضيف. حيث تتمتع المعاملات التي تتطلب نقرة واحدة معدلات تحويل أعلى بشكل عام.

وتنافس الشركة، التي أسسها ريان بريسلو في عام 2014، في مجال يهيمن عليه عمالقة التجارة الإلكترونية مثل “أمازون”، الشركة الرائدة في عمليات الدفع السريعة والفعالة.

ولدى “بولت” شراكات مع مجموعة “أوثينتيك براندز غروب” التي تمتلك علامات تجارية مثل “فوريفر 21 “و “بروكس براذرز”، كما أنها تعمل مع “ميلك ميك أب” (Milk Makeup) والعلامة التجارية للملابس “بادغلي ميشكا” وتضيف 300 ألف حساب جديد كل شهر، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

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