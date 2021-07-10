تراند الفن: تفاصيل مقتل عامل على يد جاره في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل على يد جاره، حيث انهال عليه بالضرب بسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقله إلي مستشفى سوهاج الجامعي.

البداية عندما وصل “أحمد م ف خ” – 34 عاما عامل – ويقيم قسم ثان سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي دائرة القسم مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدرمن الناحية اليسري – وتوفـي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال خاله “أشرف ع ا ع” – 54 عاما صاحب شركة مستلزمات طبية – ويقيم بذات الناحية، اتهم”محمود ج ع ا” – 41 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل شقيقته بسلاح أبيض، وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة “سكين”، وتبين إصابته بـ”جرح قطعي بالرأس”، حدث أثناء المشاجرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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