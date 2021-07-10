فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف الرئيس التنفيذي لشركة “جاهز”، حمد البكر، عن متوسط الدخل الشهري لمندوب التوصيل، وذلك بعد حالة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي يصل دخله إلى 12 ألف ريال.
وأوضح “البكر” في حديث مع “الإخبارية”، أن راتب المندوب غير المتفرغ يتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف ريال، بينما يرتفع بالنسبة للمتفرغ إلى 10 آلاف ريال لكن ذلك يتطلب أن تكون ساعات العمل أكثر من 10 ساعات يوميًا.
وأضاف أن الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي وصل دخله إلى 12 ألف ريال من خلال عمله كمندوب توصيل أمر طبيعي.
وأشار “البكر” إلى أن الرقم قد يكون مبالغ فيه، فضلًا عن الشاب يعمل في توصيل الطرود التي يكون فيها عدد الطلبات كثير بخلاف عدد الطلبات لدى مندوب توصيل الأطعمة.
وأكد أن نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل لدى شركة “جاهز” لا تصل إلى 10٪ فقط، مبينًا أن العديد من شركات التوصيل تعمل على تحفيز الشباب على العمل في هذا المجال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : رئيس شركة “جاهز” يحسم الجدل بشأن رواتب مناديب التوصيل.. ويكشف نسبة السعوديين العاملين في التطبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.