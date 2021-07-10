تراند الفن: صفحة “حقوق المرأة” ترد على العوضي: لدينا دليل على تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - رفضت إدارة صفحة “حقوق المرأة” بموقع فيس بوك اتهامات الممثل أحمد العوضي لها بأنها تدبر حملة ممولة للنيل من زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد أن كانت الصفحة نشرت تقريرا يشير إلى أن ياسمين عذبت خادمتها الفلبينية التي تدعى جيانا مونجيل.

وقالت إدارة صفحة “حقوق المرأة” في منشور لها للرد على العوضي: إحنا صفحة محترمة وبندافع عن حق المرأة، مهما كانت مين فقط وليس لنا أي أهداف اخري ولما نشرنا البوست اللى نزل نشرناه لأنه موثق بورق رسمي وحقيقي وغير كدة مكناش هننشره، وكمان من حق الفنانة المحترمة ياسمين عبد العزيز إنه ا تطلع ترد وتقول إذا كان الورق ده حقيقي واللى حصل ده حقيقي ولا لأ، مش تقول حملة ممولة وحملة مدفوعة والكلام ده !

ودافعت الصفحة عن نفسها وذكرت في منشورها: إحنا حملة مش مدفوعة ولا لينا مصلحة إلا الدفاع عن الحق، واحنا لسه عاملين الصفحة دي جديدة، بدل اللى اتقفلت لنا لأننا بنظهر الحقيقة، وعلشان كده بنعمل اعلان ليها. ولو مكناش أتاكدنا أن الكلام ده والورق ده حقيقي مكناش هننشره، واحنا حملة للدفاع عن حق المرأة والعنف ضدها، وأسوأ انواع العنف لما يجي من مرأة زيها والأسوأ لما تكون المرأة دي فنانة معروفة ومشهور ومعروف عنها كلام عكس اللى ظهر ده.

وذكرت إدارة الصفحة: البوست كان موضح كل شئ وأن الشغاله هربت من بيتها على السفارة الفيلبينية خوفا منها ولو كان الموضوع بسيط أو سهل مكانتش هتروح. والمجلس القومي للمرأة ونيابة المعادي يطلبوا احضار الفنانة ويتحقق معاها وهي تضطر تنهي المحضر بالصلح علشان خايفة على سمعتها لكن مش خايفه البنت حصلها إيه نفسيا وعصبيا.

وأضاف بيان الصفحة: مع احترامنا الكامل لأستاذ أحمد العوضي إنه بيقول مراتي خط احمر، لا يا استاذ أحمد الحق هو الخط الاحمر، مفيش حد خط احمر.. ولو كنت عاوز ترد كان ممكن ترد على اللي حصل ده حصل فعلا وحقيقي ولا مش حقيقي. بس اظن انك مش هتعرف تعمل ده لانك عارف إنه حصل وحقيقي وبمستندات، بدل ما تقول حمله مدفوعه والكلام ده. تقول إنه الورق ده مزور أو مفبرك ولكن ده ورق حقيقي ورسمي.الظلم لا يسقط بالتقادم. الظلم ظلمات ليوم القيامة. وسوف نوالي نشر الكتير من الرسائل الحقيقية مهما كانت ضد مين ! .

أحمد العوضي: حملة مدبرة وزوجتي خط أحمر

وكان أحمد العوضي قال في رده على ما أثير مؤخرًا، حول اتهام زوجته ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها: “طبعًا حملة التشوية ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها”.

وتابع خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “وأنا لحد دلوقتي ساكت احترامًا للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر، ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات، هو احترام للجمهور المحترم، وأعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)”.

وأضاف: “وإعمالًا لقول الأمام الشافعي، إذا خاطبك السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، حملات التشوية المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين، ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا”.

واختتم: “فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصًا لياسمين، تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احتراما للجميع، وأرجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين، الهدوء والراحة، ونبطل اللجان واللجان المضادة، والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير”.

وكانت صفحة حقوق المرأة، أثارت حالة من الجدل عبر “فيس بوك”، ونشرت رسائل وصلت إليهم من البعض تفيد باتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها.

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