تراند الفن: مصرع طفل معاق سقط بمصرف مائي في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - لقي طفل معاق مصرعه أثناء سيره على حافة مصرف نائب بجوار منزله إنزلاق قدماه وسقط بالمصرف مما أدى لوفاته دائر مركز شرطة سوهاج.

البداية عندما وصل الطفل “أحمد ص ا م” – 13 عاما “من ذوى الاحتياجات الخاصة” – ويقيم بناحية مركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي جثة هامدة “إدعاء غرق”.

بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو “صلاح ا م ق” – 45 عاما عامل – ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء سير نجله المذكور علي حافة مصرف مياه بجوار منزله إنزلقت قدماه وسقط بـه مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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