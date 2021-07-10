تراند الفن: منهما العريس.. ارتفاع ضحايا سقوط رافعة أثاث بالإسكندرية إلى اثنين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - لقي شاب مصرعه بعد ساعات من وفاة آخر، وذلك على إثر سقوطهما من أعلى رافعة كانت تنقل أثاث الشاب الثاني إلى منزله بشارع جميلة بوحريد بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية.

وكان شاب عريس يُدعى “محمود.أ.ع.ر” لقي مصرعه منذ ساعات بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر سقوطه من أعلى الرافعة التي صعد إليها برفقة أحد أقاربه، ليسقطا معًا في الحال ويلقى كل منهما مصرعه خلال ساعات قليلة من الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط رافعة أثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط رافعة في أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد، مما أدى إلى مصرع شاب يُدعى “محمود.أ.ع.ر”، وأحد أقاربه، بالإضافة إلى مصاب آخر تم نقله إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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