تراند الفن: سقوط سيارة بها 14 شخصًا في ترعة بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - شهد طريق المنصورة-جمصة، قبل قليل، حادث تصادم سيارة ربع نقل بالكوبري الحديد، أمام قرية زيان وسقوط السيارة بترعة المجاورة للطريق وبها 14 شخصا.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جمصة من أهالي قرية زيان، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بالكوبري الحديد أمام قرية زيان على طريق المنصورة – جمصة، وسقوط 14 شخصا في المياه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتمكن الأهالي من إنقاذ 6 أشخاص من مستقلي السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس العام، وجارٍ البحث عن باقي المفقودين، فيما تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن المصابين داخل المياه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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