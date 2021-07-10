تراند الفن: الزمالك يرفض لعبة الوكلاء في الانتقالات الصيفية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - ترفض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الموافقة علي ضم أي لاعب في الانتقالات المقبلة دون العرض علي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والحصول على موافقته علي ضم اللاعب.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من بعض الوكلاء لإقناع الإدارة بالتعاقد مع أسماء معينة، من أندية في الدوري قبل دخول الأهلي أو أندية أخري فيهم ولكن إدارة الزمالك رفضت الأمر تماما.

ووجهت لجنة الزمالك رسالة إلى الوكلاء، أنه لن يدخل النادي أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني لفريق الزمالك وهو الفرنسي باتريس كارتيرون، أما غير ذلك فلن يكون هناك أي تعاقد.

وكان كارتيرون قد عقد جلسة في الساعات الماضية مع حسين لبيب للاتفاق علي شكل الفريق بعد الراحة، وأيضًا خريطة الفريق في الموسم المقبل من تعاقدات وراحلين عن الفريق.

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