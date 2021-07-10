تراند الفن: طارق يحيى: فترة التوقف سلاح ذو حدين.. وكارتيرون مدرب ناجح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تحدث طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال الفريق الأول بالنادي لفترة التوقف الطويلة.

وحصل لاعبو الفريق على راحة من منتصف الأسبوع الماضي حتى يوم 16 من الشهر الجاري، ليبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف طارق يحيى خلال تصريحات تليفزيونية، أن فترة التوقف دائمًا ما تكون سلاحًا ذا حدين للفرق، فهناك فرق تستفيد جيدًا من فترة التوقف، وأخرى لا تستفيد.

وتابع: “الزمالك مع كارتيرون يعرف جيدًا الاستفادة من فترة التوقف، والخروج منها بشكل أمثل ويليق بالنادي، وهذا ما ظهر بعد مباراة الترجي الأخيرة، فالجميع شاهد لاعبي الفريق مستعدين ذهنيًّا وبدنيًّا وفنيًّا داخل المستطيل الأخضر”.

واختتم: “الفرنسي كارتيرون من المدربين الناجحين في الاستفادة من فترة التوقف، وعمل معسكرات ناجحة للفريق الأول”.

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