تراند الفن: “أخطر من غيرها”.. اعترافات صادمة من فتاة “التيك توك” الجديدة في مصر بعد القبض عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أدلت فتاة “التيك توك” الجديدة، موكا حجازي، باعترافات صادمة أمام الجهات المختصة في مصر بعد القبض عليها، عقب ظهورها في مقاطع فيديو خادشة للحياء ومخلة بالأداب العامة.

مقاطع مخلة

وبحسب “العربية.نت”؛ فإن “حجازي” أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير مقاطع مخلة وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات تتحصل من خلالها على أرباح مالية.

أعمال منافية للآداب

كما اعترفت الفتاة أيضًا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، فيما قررت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وجاري عرضها على النيابة العامة، التي توّلت التحقيقات.

أخطر من غيرها

يشار إلى أن البلاغ المقدم ضد موكا حجازي، أفاد بأنها ليست فقط على خطى الفتيات اللاتي سبقنها، مثل حنين حسام ومودة الأدهم، بل هي أخطر منهن، لأنها لم ترتدع مما حصل معهن.