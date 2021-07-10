نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير تخفيضات حتي 40% علي جوالات ابل وسامسونج وهواوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوي عروض الجوالات في جرير وهي العروض الاسبوعية الجديدة. التي توفرها لكم مكتبة جرير في كافة فروعها داخل المملكة العربية السعودية. حيث اعتاد الجميع على انتظار أقوى خصومات جرير علي الهواتف الذكية بكافة انواعها مثل هواتف أبل في المركز الأول وهواتف سامسونج وهواتف هواوي. حيث تعد هذه الجولات الاكثر استخداما وانتشارا داخل المملكة.

عروض الجوالات في جرير

عروض مكتبة جرير للجوالات بها الكثير من الجوالات المميزة والرائدة في سوق الهواتف المحمولة في السعودية. ومن أهم الهواتف المتوفرة اليوم هي هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا الذي توفره مكتبة جرير بسعر 6199 ريال. وجوال سامسونج جالكسي اس 21 الذي يتوفر بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 2999 ريال بدلاً من 3549 ريال. وتضم عروض مكتبة جرير للجوالات اليوم تخفيض رائع علي سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجا بايت. بسعر 3699 ريال بدلاً من 5149 ريال. أي سوف توفر ما يزيد عن 15% من سعر الهاتف.

تخفيضات جرير للجوالات اليوم تضم عرض قوي علي جوال تيلو جامز لجيون فون دول سعة تخزين 156 جيجا بايت. ولونة احمر ويدعم الجيل الخامس بسعر 2999 ريال. بدلاً من سعرة الاساسي وهو 3499 ريال. وتحتوي نشرة عروض جرير على جوال سامسونج +جالكسي اس 21 الذي توفره مكتبة جرير بسعر 3799 ريال بدلاً من 3999 ريال.

عروض مكتبة جرير للجوالات

عروض الجوالات فى جرير توفر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا المتميز بسعة تخزين ضخمة بلغت 512 جيجا بايت. ويدعم الجوال الجيل الخامس. بسعر 4099 ريال بدلاً من 5499 ريال. كما تضم العروض هاتف سامسونج المتميزة في الفئة المتوسطة وهو سامسونج جالكسي اس 20 اف اي الذي توفره بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال.

عروض جرير ايفون

من أهم عروض مكتبة جرير هي عروض جرير ايفون فهناك الكثير من عشاق ومحبي جوالات آيفون، ويرغبون في شراء جوال ايفون. وتقدم جرير عروض قوية على جوالات آيفون، وأبرزها هي ابل ايفون 11. الذي توفره جرير بسعة 64 جيجابايت وبسعر 2599 ريال. وجوال أبل 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 3399 ريال. وبعض جوالات أبل الحديثة الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بتخفيضات قوية ومميزة من مكتبة جرير.