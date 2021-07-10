تراند الفن: بالفيديو.. دوي انفجار يهز غرب العاصمة الإيرانية طهران

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشفت وسائل إعلامية، عن سماع دوي انفجار هز غربي العاصمة الإيرانية طهران، مساء الجمعة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن سيارات الإطفاء انتقلت إلى موقع الانفجار.

وتداولت الوسائل الإعلامية مقاطع مصورة توثق اشتعال نيران كثيفة في مبنى حكومي قرب مقر الإذاعة والتلفزيون بطهران.

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