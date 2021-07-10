فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد – وكالات : أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوي انفجار كبير شمال العاصمة طهران. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في المدينة، جلال ملكي، في تصريح صحفي: “تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان”، بحسب روسيا اليوم. وأضاف ملكي لاحقا: “تلقينا عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين قرب حديقة ملت شمال طهران حول سماع دوي انفجار لكننا لم نعثر على أي أثر لأي حادثة في تلك المنطقة”. وأفادت وكالة “فارس” بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: انفجار ضخم يهز شمال العاصمة الإيرانية طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.