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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : شن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هجوماً لاذعاً على الشاعر صالح الشادي، بعد نشره تغريدة عن النقاب .
وقال الشادي في تغريدته التي أثارت غضباً واسعاً : “ومن مزايا النقاب عدا عن كونه حشمة .. أنه يخفي القبح أيضاً.”
وانهالت التعليقات على تغريدة الشادي، حيث قال أحدهم : “معقولة هذا كلام صالح !” ، وقالت أخرى : “الإنسان كل ما يكبر تتغير أفكاره واهتماماته يبدأ يطور نفسه وأفكاره لين يوصل مرحلة الوعي والفلسفة، وأنتم للآن محصورين بالنقاب ولونه وشكله وشكل اللي وراه خسارة العقل بس .”
وبعد الهجوم الذي شنه المغردون على الشادي، نشر الأخير تغريدة جديدة يبرر فيها تغريدته الأولى حيث قال : ” يبدو أن تغريدة النقاب قد أسيء فهمها عند البعض وهذا حقهم ..في التغريدة السابقة تحدثت أدبيًا عن فكرة كشف النقاب عن أمر أو عن حقيقة ما، ويأتي بمعنى التلطف أو الإخفاء. ”
وأضاف : ” الأمر مجازي لا يتعلق بالشكل ولا بالمرأة فهي والدتي وابنتي وزوجتي وأختي، لذا أحببت التنويه وعذراً إن لم يفهم المغزى.”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هجوم على شاعر سعودي بعد تغريدة عن علاقة النقاب بالقُبح .. وهكذا برر وجهة نظره! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.