تراند الفن: تفاصيل القبض على المتهم بتصوير الفتيات من الخلف بمول شهير في مصر الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حصل “القاهرة 24” على صورة المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، داخل ملاهي بإحدى المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قال “أحمد. ح” أثناء التنزه هو وزوجته “ب.ط” في أحد الملاهي داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، لاحظ أن شابا يتتبعهما في كل الأماكن داخل الملاهي.

وروى أحمد لـ “القاهرة 24″ أن زوجته لاحظت شابا يدعى ” أ، غ” يصورهما دون علمهما والتنقل ورائهما في كل مكان، وعلى الفور توجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الموبيل الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك.

وأكد “أحمد ” عندما فتح الأمن الموبيل الخاص بالمتهم وجد فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف، وعلى إثر ذلك اعتدى رواد المول على الشاب واتصلوا بقسم شرطة النزهة، الذي قبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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