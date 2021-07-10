تراند الفن: الكاتب محمد سلماوي: مرحلة حكم مبارك الأولى أنقذت مصر من أهوال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور محمد سلماوي، الكاتب والروائي، إن الاسم يجب أن يكون معبرًا عن مضمون الكتاب، كما أن الاسم يجذب القارئ دائمًا، ولكن العنوان يجذب للوهلة الأولى ومن هنا كانت أهمية العنوان، موضحًا أنه إذا حدث ولم يدل العنوان على الكتاب فإن ذلك سيترك أثرًا سيئًا لدى القارئ، ويفقد الثقة.

وأضاف سلماوي، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه يفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات، فالسيرة يجب أن يكتب فيها كل شيء من الميلاد وحتي الوفاة، ولكن المذكرات يكتب بها المحطات والمواقف المهمة في تاريخ الإنسان.

وتابع الكاتب محمد سلماوي، أن كتاب يومًا أو بعد كان به ثقافة في الجزء الأولي، والجزء الثاني الكثير من السياسة، وكان الحجم الإبداعي في حياته الأكبر، ولم يقتصر عمله على السياسة فقط، موضحًا أن الخجل والانطواء طغى على طفولته وصباه فقط.

وأكد الكاتب محمد سلماوي، أنه يقسم فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى 3 مراحل المرحلة الأولي كانت أفضل المراحل لأنها جاءت بعد مرحلة من الاضطراب الشديد في المجتمع، ومبارك تسلم البلد في ظل وجود أحداث قد تصل إلى حرب أهلية، وهي مرحلة أنقذت مصر من أهوال كادت أن تتحقق.

وأكمل الكاتب محمد سلماوي، أن المرحلة الثالثة من حكم مبارك تولي فيها نجله جمال مع مجموعة من الشباب، ولكن المرحلة التي سبقتها كان بها جمود، ولكن كان هناك رواج للنشاط الثقافي يعود إلى شيء آخر وليس لتوجه الدولة وقتها.

“المساء مع قصواء”، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتى الساعة الـ11 مساءً.

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