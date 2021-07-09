تراند الفن: هل الصكوك شرعية؟ المفتي يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصكوك في الأضاحي شرعية تمامًا، وهو بمثابة توكيل للمؤسسة بأن تنوب عن المضحي في الذبح والتوزيع للأضحية.

وتابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، بأن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام، وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنَّة مؤكَّدة على المفتي به في دار الإفتاء المصرية وشرطها الاستطاعة.

وأوضح أن من شروط الأضحية نضوج الذبيحة، ومن مسلك الصحابة والسنة النبوية نستطيع أن نفهم أن سِنّ الأضحية مُعَلَّلة بأن تكون قد نضجت وحملت لحمًا وفيرًا، وفي الوقت الحاضر أصبحت هناك برامج تغذية معينة للحيوان يمكن بها أن يبلغ لحمًا وفيرًا في فترة وجيزة دون الحاجة إلى أن يمضي عليها الحول.

وأضاف المفتي: “الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة للقادر عند جماهير أهل العلم، وفي قول للبعض منهم كالحنفية هي واجبة للمستطيع”.

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