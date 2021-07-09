تراند الفن: الإسكندرية في أسبوع.. زوج يحرق زوجته وتفحم 4 أتوبيسات والإعدام لقاتل والدته

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الأسبوع المنقضي، العديد من الأحداث الهامة، حيث اشتعلت الحرائق، وتعرضت أراض عديدة لانهيارات أرضية، وأقدم زوج على حرق زوجته، وغيرها من الأحداث نرصدها خلال التقرير التالي:

زوج يحرق زوجته

أشعل زوج النيران في جسد زوجته “رانيا.م”، بمنطقة أبو سليمان، شرق الإسكندرية، مدعيًا أمام النيابة أثناء التحقيقات، أن ما حدث كان مجرد “مُزحة” تحولت لحادث عن غير قصد، مشيرًا إلى أنه كان يجلس مع مع زوجته ونجلته، 6 سنوات وشقيقها، فقامت زوجته برش مياه عليه وعلى “التوك توك”، مالكته، ما أثار غضبه، فحدثت مُشادة كلامية بينهما، فقام المتهم بسكب البنزين على التوك توك وجزء من ملابسها، وأشعل النار في التوك توك.

حريق فندق الهيلتون

شب حريق ببهو الطابق الثالث، في فندق هيلتون بمنطقة سيدي بشر، دون وقوع إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو إلقاء عقب سيجارة على أحد الأسطح، فتسبب في اشتعال النيران، وانتقلت منه لأجزاء أخرى، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات.

حريق يلتهم 4 أتوبيسات بشارع 30

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب في جراج سيارات، بشارع 30 بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مما أدى لتفحم 4 أتوبيسات نقل عام، وذلك دون وقوع إصابات.

السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمطعم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة، في القضية المقيدة برقم 5688 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، حيث كشفت التحريات أنه أثناء تواجد المتهم، بالعقار محل سكن المجني عليها، 7 سنوات وشاهدها فقام بتقبيلها نائما من خلفها وكتم أنفاسها بالقوة حتى لا تصدر استغاثة، واعتدى عليها مستغلا صغر سنها، وعندما شعر بتواجد أحد الأطفال بالعقار فر هاربًا.

غرق شاب في أحد شواطئ العجمي

لقى شاب يدعى علي محمد حلمي، 18 عامًا مصرعه، غرقًا في مياه البحر، بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي، وتم انتشال جثمان شاب قضى 20 ساعة داخل مياه البحر، حيث شوهد جثمانه يطفو على سطح البحر.

الإعدام لقاتل والدته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بإعدام المتهم “أشرف.ع.ع”، 35 عامًا، استورجي موبيليا، بتهمة قتل أمه، في القضية رقم 34316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، حيث عزم المتهم النية على التخلص من والدته لإلحاحها المستمر عليه للبحث عن عمل يكون مصدر رزق يدر عليه دخلًا ويوفر لقمة العيش دون مد اليدين وسؤال الغير.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم غافل أمه أثناء نومها، وقام بخنقها من الخلف بذراعيه، قبل أن تسقط على الأرض فحملها ووضعها على السرير، فاستغاثت بالجيران لكنه كمّم فمها، ثم أحضر كيسًا قماشيًّا “وسادة”، وأدخله على رأسها، وواصل خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقة متعلقاتها وهاتفي محمول كانا بحوزتها.

3 هبوط أرضي شرقي الإسكندرية

شهدت الإسكندرية وقوع هبوط أرضي، بشارع ملك حفني، بنطاق حي المنتزه أول، بسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، الناتج عن زيادة الحمولات والضغط العالي، وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

كما تمكن حي المنتزه ثان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي، من إصلاح هبوط أرضي ناجم عن تسرب المياه نتيجة تلف إحدى مواسير الصرف بأحد شوارع منطقة أبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، حيث تبين تبين أن الهبوط الأرضي بقطر نحو متر في متر، وأنه ناتج عن تسرب مياه نتيجة كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية للصرف، ما تسبب في قطع المياه عن المنطقة.

كما وقع هبوط أرضي بحارة الطريق البطيء، على محور المحمودية، بغرب المحافظة، وتبين أن سبب الهبوط الرئيسي، هو الصرف الخاطئ للشركة المقابلة للهبوط، وهو ما استدعى ضرورة التفكير في مشروع إصلاحي لصرف هذه الشركة لمنع تكرار المشكلة وإصلاح أسباب الهبوط جذريًا.

قرد يثير الفزع بشوارع الإسكندرية

انتاب سكان منطقة رشدي، بشرق محافظة الإسكندرية، حالة من الفزع الشديد، إزاء وجود قرد “نسناس عبلنج سوداني” مهدد بالانقراض، هارب، يتجول بشوارع المنطقة، ويهدد المارة، لمدة بلغت 5 أيام منذ أن ترك صاحبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.