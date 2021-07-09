تراند الفن: مانشستر يونايتد يستقر على رحيل لينجارد هذا الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه بشأن مستقبل جيسي لينجارد لاعب فريقهم الأول المُعار إلى فريق ويست هام يونايتد، في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”، المقربة من اليونايتد، أصبح من المؤكد رحيل جيسي لينجارد عن أولد ترافورد؛ لأنه بقي أقل من عام على عقده ولم يكن بشكل صحيح جزءًا من خطط سولشاير.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الأخيرة، إلى أن سولشاير لا يمانع نهائيًا رحيل لينجارد عن النادي الإنجليزي، لاستهدافه تدعيمات أخرى في خط الوسط.

يذكر أن لينجارد أظهر مستوى هائلًا رفقة وست هام خلال فترة الإعارة التي قضاها معهم، والتي جعلت الديفلز يعيدون حساباتهم في استعادة خدماته.

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