تراند الفن: أحلام تظهر بلوك جديد كأنها فتاة عشرينية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة

صحيفة المرصد : فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر حسابها على سناب شات. ونشرت المطربة الإماراتية فيديو لها، وظهرت فيه بلوك جديد كأنها فتاة عشرينية، حيث ارتدت بنطال أسود وقميص أبيض وأمسكت بهاتفها أمام المرآة. ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته أحلام، قدومها بإطلالتها الجديدة، قبل أن تتوقف أمام المرآة لتلتقط بعض الصور لنفسها.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/VID-20210709-WA0086.mp4

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