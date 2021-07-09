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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو عبر حسابها على سناب شات.
ونشرت المطربة الإماراتية فيديو لها، وظهرت فيه بلوك جديد كأنها فتاة عشرينية، حيث ارتدت بنطال أسود وقميص أبيض وأمسكت بهاتفها أمام المرآة.
ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته أحلام، قدومها بإطلالتها الجديدة، قبل أن تتوقف أمام المرآة لتلتقط بعض الصور لنفسها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحلام تظهر بلوك جديد كأنها فتاة عشرينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.