تراند الفن: ننشر تفاصيل تحديث ببجي موبايل 1,5 الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - نتناول تنفاصيل تحديث ببجي موبايل الجديد لإصدار 1,5، والذي من المقرر له أن يتم إطلاقه في شهر يوليو الجاري 2021, وجاء ذلك بعد إعلان شركة ببجي موبايل العالمية، عن موعد اطلاق التحديث الجديد للعبة. وأعلنت اللعبة كذلك بشكل رسمي عن بدأ تعاونها مش شركة تسلا العالمية، وحثت اللاعبين على استكشاف مصنع تسلا المطور، كما أضافت أنه يتضمن التحديث الجديد لبابجي، العديد من المحسنات والمزايا القادمة من المستقبل، والتي يمكنك معرفتها من خلال هذا التقرير.

تحديث ببجي موبايل الجديد

موعد تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أعلن الموقع الرسمي لشركة Pubg mobile على تويتر، موعد تحديث بابجي موبايل الجديد، والذي يبدأ في تاريخ 9/7/2021, وذلك لإصدار 1,5 المطور من اللعبة. وجدير بالذكر أنه يأتي ذلك ضمن حرص ببجي على تطوير اللعبة القتالية بإستمرار، وتجهيزها لتتحقق كافة متطلبات اللاعب من الإثارة والتشويق.

متطلبات تحديث Pubg mobile

أضافت كذلك شركة ببجي موبايل، عن المتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال التحديث، وذلك لنظامي التشغيل أندرويد و ioc, حيث أعلنت أنه يجب لـ تحديث ببجي الجديد للاندرويد، توفير مساحة 686 ميغابايت على الجهاز. وتابعت أنه يجب لـ تحديث ببجي للايفون مساحة تصل إلى؛ 1,64 جيجابايت. كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي هذا الوقت يدعم تحديث ببجي موبايل الجديد، ما يقارب 500 جهاز اندرويد.

– وللعلم أنه في حالة عدم التحديث، فلن يتمكن اللاعب من تكوين فريق مع اصدقاءة، الذين قاموا بالتحديث، لذلك يجب تحديث لعبة ببجي فور نزوله، لكي يمكنك الاستمتاع بكافة مميزات التحديث الجديد.

مكافأة تحديث اللعبة الجديد

أعلنت كذلك لعبة ببجي موبايل عن وجود مكافئات مميزة، لكافة اللاعبين الذين قاموا بالتحديث من 9/7/2021, حتي 16/7/2021, حيث تتمثل المكافأة في الحصول على؛

AG100.

BP2888.

وحقيبة ظهر مميزة لمدة ثلاث أيام.

كما بينت اللعبة أنه لم يتم تعطيل السيرفر عن العمل، من أجل تحديث ببجي موبايل الجديد الاصدار 1,5, كما تجب الإشارة إلى أنه لا يتم تحميل التحديث بصورة تلقائية، حيث لابد من الدخول على متجر الجهاز اللوحي الخاص باللاعب مثل؛ جوجل بلاي للاندرويد، وآب ستور للايفون، وتثبيت تحديث بابجي موبايل الجديد 2021 على الهاتف.

الأسلحة الجديد في ببجي 1,5

تضمن التحديث الجديد للعبة ببجي، سلاح ناري مميز، والذي أطلق عليه أسم “ASM Abakan”, حيث الاعيرة النارية من طراز 5,56, كما يتميز بإطلاقة بثلاث أوضاع للضرب وهم؛ وضع الضرب المتعدد والفردي، ووضع الاندفاع القوي بطلقتين.

والأمر الذي يميز هذا السلاح، بأن أول طلقتين دقيقتان تماماً وتصيب العدو بسهولة، كما يمكن اطلاقهما برتم سريع للغاية، كما له أدوات تساعد على تخفيف معدل الارتداد، ومخزن للزخيرة موسع.