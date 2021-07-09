تراند الفن: وقف الهجمات الإلكترونية وتحذير برد واشنطن.. اتصال مفاجئ بين بايدن وبوتن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، أنه يجب اتخاذ إجراء ضد مجرمي الإنترنت الذين يتصرفون في بلاده.

وأوضحت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، ان الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي، استمر لما يقارب ساعة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي أكد خلال الاتصال الهاتفي أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية الحيوية، ضد الهجمات الروسية.

وجاءت المحادثة الروسية الأمريكية، بعد أقل من شهر من لقاء الزعيمين في جنيف، بعدما حذّر بايدن من استمرار الهجمات الإلكترونية على الشركات الأمريكية والبنية التحتية المنبثقة من روسيا.

واستكمل البيت الأبيض في بيانه، أن الولايات المتحدة تعرضت لهجوم سيبراني جديد مرتبط بمجموعة REvil للقرصنة ومقرها روسيا، وتسبب ذلك الهجوم في اضطراب واسع النطاق نهاية الأسبوع الماضي، ما أثر على ما يصل إلى 1500 شركة.

وقال البيت الأبيض: “إن الرئيس الأمريكي شدد على حاجة روسيا إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل مجموعات برامج الفدية العاملة في روسيا، وأكد أنه ملتزم بمواصلة الانخراط في التهديد الأوسع الذي تشكله برامج الفدية الإلكترونية”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، أكد على أن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر مع روسيا.

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