شوف عروض هايبر بنده السعودية عروض الصيف

هايبر بنده ، يقدم لعملائه جميع المنتجات اللازمة للأسرة بالمملكة العربية السعودية، يوفر لك ولجميع أفراد عائلتك الأطعمة الطازجة، والمنتجات التي تحتاجها بأفضل الأسعار، بنده هدفه هو تحسين نوعية حياة المواطن السعودي، بالإضافة إلى تعزيز الرفاهية لديهم، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، لابتوب آسوس سيليرون بسعر 1549 ريال بدلا من 1649 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد الطابعة الرقمية، 1- خفض التكلفة، 2- تساعد على طبع الأوراق بسرعة فائقة، 3- تعمل الطابعة على جعل الجودة في أعلى صورة 4- أصبحت تحتوي الطابعات الرقمية على خيارات متعددة و واسعة، 5- بسبب التطور الحالي في عالم التكنولوجيا أصبح هناك العديد من الأنواع، 6- تعد الطابعة الرقمية أفضل طابعة صديقة للبيئة، 7- يحتوي كل منزل معاصر على طابعة رقمية، طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال.

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امكانيات سامسونج أي 21 أس، 1- معالج Exynos 850 ثماني النواة تكنولوجيا 8 نانو، 2- مساحة تخزين كبيرة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، 3- كاميرا خلفية رباعية 2+2+8+28 ميجا بيكسل، كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل، 4- الشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+، نظام التشغيل أندرويد 10، 6- البطارية 5000 مللي أمبير، بسعر 649 ريال بدلا من 829 ريال، لابتوب اسوس أي 3 بمساحة تخزين 256 SSD، شاشة 14 بوصة، 4 جيجا رام، كور آي 3 جيل عاشر، بسعر 2149 ريال بدلا من 2340 ريال.

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أمكانيات فيفو واي 20، 1- كاميرا خلفية ثلاثية 2+2+13 ميجا بيكسل، كاميرا امامية 8 ميجا بيكسل، 2- مساحة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، 3- شاشة 6.51 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير، 4- معالج ثماني النواة بتكنولوجيا 11 نانو، 5- البطارية 5000 مللي أمبير، بسعر 599 ريال بدلا من 669 ريال، أمكانيات واي 7 أي، 1- شاشة 6.63 بوصة، 2- مساحة تخزين 128 جيجا، 8 جيجا رام، 3- كاميرا خلفية رباعية 2+2+8+64 ميجا بيكسل، 4- معالج ثماني النواة Helio G80 بتكنولوجيا 12 نانو، 5- بطارية 4200 مللي أمبير، بسعر 729 ريال بدلا من 769 ريال.