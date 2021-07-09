نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، في المملكة العربية السعودية تقدم شركات اكسترا التجارية للعملاء الكثير من العروض والخصومات الهائلة دائماً، هذه الشركات دائماً ما تنال على إعجاب عملائها لأنها تطرح لهم خدمات متنوعة على عمليات الشراء، حيث يمكن الشراء من شركات اكسترا من خلال موقعها الإلكتروني والرئيسي لها، ويمكن أيضا أن يقوم العملاء بالشراء من الموقع ويتم الشحن لبعض الدول العربية، ويمكن الشراء منها من خلال الفروع التي تقدمها وتطرحها كل فترة.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا دائماً ما يتردد الشعب السعودي على شركات اكسترا وذلك من أجل الشراء من أجهزتها عالية الجودة والكفاءة والتي تتميز بأسعارها التنافسية، هذه الشركات توفر بعض العروض المجمعة في بعض الأقسام لديها حيث توفر الكثير على العملاء، توفر أيضاً هدايا على بعض قسائم الشراء وخاصة التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.
تخفيضات اكسترا اليوم
أقوى تنزيلات اكسترا الرائعة المقدمة من شركات اكسترا
- تخفيضات اكسترا هواوي ميت باد برو 10.8 بوصة الجيل الرابع 256 جيجا بايت رمادي 2199 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا سامسونج جالكسي تاب ايه 8 بوصة 2019 أسود 32 جيجا بايت 4 جي 549 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم هواوي ميت باد 10 اس واي فاي 32 بوصة 699 ريال سعودي.
- آبل آيباد برو 2020 واي فاي 4 جي 11 بوصة 256 جيجابايت 4499 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم سامسونج تاب اس 6 رمادي 10.5بوصة فور جي 2479 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا آبل آيباد برو 2020 واي فاي 4 جي 11 بوصة 256 جيجابايت 4499 ريال سعودي.
- هواوي ميت باد 10.4 بوصة واي فاي 32 جيجا بايت رمادي 949 ريال سعودي.
- أبل آيباد برو 2020 واي فاي 11 بوصة 512 جيجا بايت 5149 ريال سعودي.
عروض اكسترا الاسبوعية
- هواوي ميت باد برو الجيل الخامس واي فاي 10.8 بوصة 256 جيجابايت اخضر 2649 ريال سعودي.
- سامسونج تاب غ 6 واي فاي 4 جي 128 جيجا بايت 10.5 بوصة 2479 ريال سعودي.
- آبل آيباد برو 2020 واي فاي 12.9 بوصة 256 جيجابايت 2649 ريال سعودي.
- هواوي ميت باد 10.4 بوصة 128 جيجابايت واي فاي 1249 ريال سعودي.
- ايسر سويفت 3 كور اي 5 رام 8 جيجا 14 بوصة 2649 ريال سعودي.
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