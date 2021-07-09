تراند الفن: البحوث الفلكية: وقفة عرفة يوم 19 وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، أنه لم يتم رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، ليكون غدًا السبت هو موعد ميلاد شهر ذي الحجة.

وأضاف القاضي، في تصريح خاص لـ“القاهرة 24”، أن الرؤية الأساسية لميلاد الهلال، ستبدأ برصد المركز للرؤية الأساسية بعد غروب شمس الغد، حيث يظهر الهلال في طور البداية، مشيرًا إلى أنه في حالة رؤية الهلال غدًا يتوافق يوم 19 يوليو، مع وقفة عيد الأضحى والثلاثاء 20 يوليو يكون أول أيام العيد.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية السبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة المغرب، فيما كانت تنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لإعلان الرؤية الشرعية وفقا للسعودية لأنها بلد المناسك، والتي أعلنت بعد غد أول أيام شهر ذي الحجة.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا توافق الأحد 11 يوليو الجاري، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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