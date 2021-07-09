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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: قام محتالون باستغلال منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج وإيهام ضحاياهم بالقدرة على توفير لقاح فيروس كورونا بمقابل مالي، وتحويل حالة المستفيد إلى محصن دون أخذ الجرعات المقررة من جانب وزارة الصحة.
وتم رصد أحد مروجي الإعلانات الوهمية على تطبيق واتساب، بعدما ادعى قدرته على تحويل الحالة إلى محصن مقابل مبلغ 1000 ريال، دون تلقي لقاح فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة عكاظ.
وخلال الاتفاق بين المروج وطالب تغيير الحالة، اشترط الأول الحصول على 1000 ريال مقابل تسهيل المهمة، مع إرسال صورة الهوية ورقم جوال أبشر، وإلا يكون المستفيد قد سبق له التقديم للحصول على لقاح فيروس كورونا.
ويقوم هؤلاء الأشخاص بتعديل الحالة الصحية إلى (محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية، يتم الاتفاق عليها مع العميل.
والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ألقت القبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء، ومن عُدلت حالتهم الصحية، بالطرق غير المشروعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محتال يوهم الأشخاص بتحويل حالة المستفيد إلى محصن دون أخذ اللقاح.. ويحدد المقابل والشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.