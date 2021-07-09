تراند الفن: بعد تسريب الفيديوهات.. تجديد حبس عنتيل المنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - قررت جهات التحقيق تجديد حبس عنتيل المنيا، و4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر صور وفيديوهات جنسية، مع عدة سيدات.

وتصدرت واقعة انتشار صور وفيديوهات جنسية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث في جوجل، بالبحث عن الطبيب الملقب بــ “عنتيل المنيا الجديد “أ. و” 43 عاما، المتهم بمواقعة وممارسة الجنس مع عدد من السيدات في المنيا.

وأكدت مصادر مطلعه، أن المتهم المعروف إعلاميا بعنتيل المنيا الجديد ليس طبيبا، وينتحل صفة طبيب، وأنه حاصل علي بكالوريوس تجارة، لافتة إلي أنه توجه بالسفر إلي إيطاليا وظل بها عدة سنوات، وحدثت مشاكل في حياته الزوجة، عندما كشفت زوجته خيانته لها مع عشيقته في وضع مخل للشرف وطلبت الطلاق منه.

وأوضحت المصار، أن المتهم فتح مركزا كبيرا للعلاج الطبيعي، ومن هنا بدأت معرفته بالسيدات ونشبت علاقات بينهم، وأن العنتيل انتحل صفة طبيب علاج طبيعي، لكن خلال فترة انتشار فيروس كرورنا، أغلق مركز العلاج بسبب الخسائر التي تلقاها.

أضاف: “أنه عمل في تجارة الكحوليات والكمامات، وقام باستدعاء شاب ليتولى بعض الأمور المتعلقة بالحسابات، لكن الشاب كشف “فلاشة” موضوع بداخلها بعض الفيديوهات الجنسية، مع بعض السيدات، فتوجه إلي شقيقه الأكبر وأبلغه بما وجده في العمل، وبدأ شقيق الشاب يساوم المتهم، وبدأ في إرسال مقاطع الفيديو له، وطالبه بمبلغ مالي مقابل حذف هذه المقاطع الجنسية.

فرفض المتهم الامتثال له، فأنشأ في أعقاب ذلك الحساب المُشار إليه، ونشر بعض مقاطع الفيديو، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبه، وقرر عمل صفحة علي تويتر، أنزل عليها بعض الصور المقتطعه من الفيديوهات مع تظليل وجوه السيدات.

ونوه المصدر، بأن المتهم له أكثر من 15 فيديو إباحي، يصور فيه السيدات مع إخفاء وجوههن خلال العلاقة الحميمية، ولقبّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “عنتيل الصعيد” الجديد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 4 شباب، تبين من التحريات أنهم وراء ترويج تلك الفيديوهات، للانتقام من الشاب الذي ظهر مع السيدات، وهو يمارس الرذيلة داخل منزله، وتبين أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض أيضًا، معتقدًا أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه فوجئ بانتشار تلك الفيديوهات فهرب من منزله في إحدى قرى المنيا.

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