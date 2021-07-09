فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام سائق سيارة، من نوع “تويوتا لاند كروزر بيك اب”، بالالتحام بمركبة أمامه على مسافة قريبة. ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام قائد السيارة القادمة من الخلف بإشعال الإضاءة العالية، والسير بسرعة بين المركبات، مما تسبب في كسر مرآة السيارة الأمامية وإحداث تلفيات بالجزء الخلفي نتيجة الاصطدام به. ونشر حساب سيدة على موقع تويتر، مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة :”ملحم فيني أربكني وووترني، وأول ما جيت بلف يمين دخل بيني وبين الصبة، وصدم مرايتي وجزء من السيارة الخلفي، بغيت أفقد السيطرة على سيارتي”. والجدير بالذكر أن الحساب الذي وثق الحادثة، قام بعمل إشارة إلى إدارة المرور، وأعلنت قائدة السيارة المتضررة، تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: سائق يربك سائقة سعودية بإشعال الإضاءة العالية ويدخل بين المركبة والصبة على طريق سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.