تراند الفن: “المياه الجوفية بالمنيا” تنظم تدريبًا للكيميائيين على التحاليل والميكروبيولوجي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - نظمت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمعمل الفرعي بالمنيا، تدريبًا للكيميائيين العاملين بالفرع على التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجي، تحت إشراف الكيميائي عبد الحميد عبد المريد، مدير عام المعامل المركزية بالوادي الجديد، ويأتي ذلك التدريب في إطار حرص قطاع المياه الجوفية وخطة المعمل المركزي لرفع كفاءة الكيميائية العاملين بالمعامل الفرعية.

وأشاد الكيميائي عبد الحميد المريد، بمدي قدرة الكيميائيين بالمعمل الفرعي بالمنيا، على استيعاب التدريب النظري والعملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لاستخدام أدق نتائج من تحليل عينات المياه.

ووجه المريد، الشكر لرئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوادي والدلتا ومدير عام الإدارة العامة بالمنيا ووكيل الإدارة، على الدعم والمتابعة المستمرة لأعمال المعمل والجهد المبذول لرفع كفاءة العمل والخدمات وحسن الاستقبال.

ويذكر أن، نظم قطاع الموارد البشرية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، الامتحان التحريري الخاص بوظائف المحامين والذى تم طبقا للإعلان رقم 2 بتاريخ 11 أبريل الماضي.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريحات له، إن الامتحانات تتم تحت إشراف كامل للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبمعرفة لجنة مشكلة من القابضة لوضع الامتحان التحريري والإشراف عليه والتصحيح من قبل اللجنة وإرسالها لشركة مياه المنيا بالنتائج النهائية للناجحين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تنفيذ الشركة لكافة التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد



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