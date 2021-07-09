تراند الفن: منال الشرقاوي تشارك بـ “نوفيلا” في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

تشارك الكاتبة منال الشرقاوي في الدورة52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ “نوفيلا” بعنوان “ذو الكمامة الزرقاء”.

من أجواء النوفيلا “ذو الكمامة الزرقاء”:

كثيرًا ما كنت أسمع جملة ضميره حى..

وتمر على أذنيّ مر الكرام.. دون أن أقف أمامها

والآن تأملت فيها… فكيف يُقال على الضمير أنه حي؟!

ولمَ اتصف بخاصية لا توجد إلا في الكائنات الحية، كالإنسان والحيوان والنبات؟!

الضمير الحي.. يجمع كل القيم الصالحة، والمبادئ والأخلاق الحميدة، ولكي يحيا يجب أن يتغذى بها..

فهي مصدر الحياة وكينونتها بالنسبة له..

نعم إنه كأي كائن حي يتغذى ليحيا!

يتغذى على الصدق.. يتغذى على الأمانة.. يتغذى على الخير..

يتغذى الضمير على كل ما يُحيه.. وإن لم يجد غذائه يموت!

فسلامًا على من كان ضميرهم حيًّا طابوا وطاب محياهم.

تدور أحداث نوفيلا ذو الكمامة الزرقاء حول الطفل أنس الذى يلتقى برجل مسن وتدور بينهما بعض الأحداث إلى أن يحدث مالم يكن يتوقعه!

فيجد نفسه مسئولًا عن أمانة أوقعتها الظروف على كاهله!

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