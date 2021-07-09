فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف أكاديمي متخصص في آداب اللغة الإنجليزية، يدعى حميد الشمري، تفاصيل علاقته بشاحنته التي امتدت لـ 20 عاماً، وكيف أثرت في شخصيته وتحصيله العلمي والمهني. وخلال ظهوره في برنامج “mbc في أسبوع”: “انا أحمل الماجستير وأعمل أكاديميًا، وكان العمل على الشاحنة هي مهنتي الأولى، وأنهيت كل مراحل الدراسة وأنا أعمل عليها، علاقتي بتلك الشاحنة وثيقة تمتد لنحو 20 عامًا ويصعب التخلي عنها، وأصبحت هوايتي بوقت فراغي والإجازات”. وتابع الأكاديمي السعودي: “أحاول أن أقدم من خلال عملي على الشاحنة رسائل تعريفية للمجتمع، والأهم هو تحفيز الشباب على الدخول في هذا المجال الواسع، لما به من رزق كثير”. وزاد: “أنشأت حسابي على سناب شات لتصوير يومياتي وتلقيت رسائل إيجابية من المتابعين، وعامة الناس خصوصًا حين عرفوا أني أكاديمي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أكاديمي سعودي يحمل “الماجستير” يكد على شاحنة .. ويعتبرها هوايته الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.