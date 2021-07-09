تراند الفن: عقولهن متنكة .. صحفي سعودي ينتقد بعض الفتيات من خلع أزواجهن والزواج من سبعيني

صحيفة المرصد : انتقد الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، تصرف بعض الفتيات التي تطلب الخلع لأن زوجها يكبرها بـ5 أو 10 أعوام ثم تقبل بالزواج برجل في السبعين ومتزوج باثنتين، ويصف عقولهن بالمتنكة.

وقال “الشريف” في تغريدة بحسابه “بتويتر” : “من عجائب تقلب الزمان فتاة تطلب الخلع لان زوجها يكبرها بخمسة أو عشرة أعوام ثم تتزوج برجل في السبعين وعنده حرمتين ونساء يرفضن العمل في بيوتهن ويطلبن خادمات”.

وتابع : ” الآن يعملن للآخرين بمسمى نادلة أو مديرة صالة .. بعض،العقول متنكة”.