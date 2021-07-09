فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - وجه

رئيس الوزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني،

بشأن سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.

وقال

آبي أحمد في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” باللغة العربية: “يمكن أن يكون

سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد”.

وأضاف:

“أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهما لن يتعرضا أبدا لضرر ذي شأن بسبب

ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.

وتابع:

“في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق،

وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.

يأتي

ذلك بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، أعربت خلالها مصر والسودان عن مخاوفهما

من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبا باتفاق قانونية لظروف ملئه وتشغيله.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بعد جلسة مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.