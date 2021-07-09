تراند الفن: قبل المباراة النهائية.. أبرز 3 لاعبين في الأرجنتين خلال كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - يستعد منتخب الأرجنتين، لخوض نهائي بطولة كوبا أمريكا، أمام منتخب البرازيل، بعد التأهل على حساب منتخب كولومبيا بالفوز بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة البرازيل والأرجنتين، في الثانية صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة والثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ماراكانا.

وظهر منتخب التانجو، بمستوى متميز خلال البطولة حيث لم يخسر أي مباراة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة قبل استكمال مشواره للنهائي.

وظهر 3 لاعبين بمستوى جيد رفقة الأرجنتين أبرزهم ليونيل ميسي، نجم الفريق حيث نستعرض أرقام الثلاثي في السطور التالية:

*ليونيل ميسي

يُعد ليونيل ميسي، أبرز لاعبي منتخب الأرجنتين بل يُمكن اعتباره أبرز لاعبي البطولة حتى الآن حيث ساهم بشكل قوي في وصول التانجو إلى النهائي.

ويتصدر ميسي، قائمة هدافي البطولة حتى الآن حيث سجل 4 أهداف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه.

*إيميليانو مارتينيز

قدم مارتينيز، حارس أستون فيلا مستوى متميز رفقة منتخب الأرجنتين طوال البطولة حتى الآن، حيث سكنت شباكه 3 أهداف طوال 6 مباريات وساهم في الوصول للنهائي بعد التصدي لأكثر من ركلة ترجيحية في مباراة الإكوادور في نصف النهائي.

*لاوتارو مارتينيز

حل لاوتارو مارتينيز، في عداد أبرز اللاعبين بعد إسهامه في أهداف منتخب الأرجنتين طوال الـ6 مباريات بثلاث أهداف ليصبح ثاني هدافي البطولة حتى الآن.

ويفصل مارتينيز هدف واحدًا للتساوي مع ليونيل ميسي هداف البطولة حتى الآن.

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