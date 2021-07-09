موعد غرة ذي الحجة 1442 بعد إعلان مرصد تمير بالسعودية

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عمر شويل - جدة موعد غرة ذي الحجة 1442 بحسب ما ذكره مصدر تمير مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، حيث يتم اليوم التحقق من رؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد بداية الشهر الحرام، بدأ موسم الحج لهذا العام 1442 ونحن في انتظار أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ في العاشر من شهر ذي الحجة حتى الثالث عشر ولمدة أربعة أيام، وقبل تحديد موعد عيد الأضحى المبارك لا بد أولاً من تحديد موعد غرة الشهر الحرام 2021، وهذا ما قام بالإعلان عنه مصدر تمير بعد مغرب اليوم في المملكة العربية السعودية.

موعد غرة ذي الحجة 1442 من مرصد تمير

أعلن مصدر تمير اليوم بالمملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1442، وعلى ذلك فإن غداً السبت 10 يوليو 2021 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442، وتكون أول أيام شهر ذي الحجة من هذا العام هو بعد غدٍ الأحد الموافق 11 يوليو 2021، وعلى ذلك فإنه تم بالفعل تحديد موعد وقفة عرفة التاسع من ذي الحجة ويوافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021، وأول أيام عيد الأضحى المبارك ويوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

ينتظر كل المسلمين بدء شهر ذي الحجة من أجل صيام الأيام التسع الأولى من الشهر الحرام، هذا لمن لم يستطع الذهاب إلى الحج، وهذا الصيام نافلة وليس فرضاً، ولمن يومها ثواب كبير وأجر عظيم بإذن الله.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أيام ذي الحجة هي أيام مباركة يجب أن نسارع فيها بالاجتهاد بكل الأعمال الصالحة من صيام وصدقات وفعل كافة أنواع الخيرات، وقد ذُكرت في سورة الفجر “وليال عشر”، وارجح الكثير من المفسرين على أن تكون تلك الليالي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لذلك ينبغي الاجتهاد وصلاة قيام الليل والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في تلك الليالي المباركة.

ويستحب صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من باب الأعمال الصالحة، فالصيام عمل صالح ولكن لم يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، ولم يدعو إلى صيامها باستثناء يوم عرفة، ولكنها فقط زيادة في الخيرات، والصيام يكون في الأيام التسعة الأولى، أما أول أيام عيد الأضحى فلا صيام فيه.