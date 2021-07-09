تراند الفن: بلاغ ضد مصري في الكويت لاتهامه باختلاس مليوني دينار

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بالكويت، القبض على مصري مقيم بالكويت عقب اتهامه باختلاس مليوني دينار كويتي، من إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة حولي.

البداية كانت بتقدم مواطن كويتي، يشغل منصب ممثل قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة حولي الكويتية، ببلاغ ضد مصري مقيم بالكويت يعمل مساعد مدير السوق بالجمعية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية وبضائع بقيمة مليوني دينار كويتي، حسب ما نشرت وسائل إعلامية محلية كويتية.

وفي بلاغه أمام الأجهزة الأمنية، قدم الممثل القانوني للجمعية التعاونية الكويتية، مستندات تثبت اتهاماته ضد المواطن المصري، بأنه لم يسلم قيمة البضاعة المبيعة، أو الأموال التي قدمت له.

وفيما يتعلق بجرائم المصريين في الكويت، نشر مركز مسارات الكويتي للدراسات والبحوث، في وقت سابق، تقرير يوضح تصنيف المتهمين أمام محاكم الجنايات الكويتية وفقًا لجنسياتهم، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الجرائم بين المواطنين الكويتيين.

وأظهر التقرير انخفاض أعداد المصريين المتهمين أمام محاكم الجنايات الكويتية، إذ بلغ عددهم 35 مصريًا فقط.

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