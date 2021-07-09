تراند الفن: شاهد : ملياردير إماراتي يدخل رأسه بين أنياب أسد .. ويظهر مع فنان مصري شهير!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مروض الحيوانات المفترسة، الملياردير الإماراتي حميد بقيش، باللعب من أحد الأسود.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام حميد بقيش بمحاولة إدخال رأسه بين أنياب الأسد، بطريقة خطيرة، كنوع من الانتحار.

وفي مقطع آخر، اعتلى الملياردير الإماراتي، أحدى السيارات الفاخرة، من نوع “رولز رويس” برفقة نمر، وظهر خلفه 3 سيارات آخرى باهظة الثمن.

وظهر حميد بقيش، في مقطع فيديو آخر، وهو يقود أحدى السيارات، برفقة الفنان المصري محمد رمضان، وغنى أغنية “عمرنا يوم ما هنشتري بايع”.

والجدير بالذكر أن الملياردير الإماراتي يقتني العديد الحيوانات البرية مثل الأسود والفهود والذئاب والضباع والنمور، وعرف عنه بقدرته على ترويضها، ويقضي وقته يلعب ويلهو معها في حديقته الخاصة بإمارة الشارقة، حسبما قالت صحيفة الرؤية.

وقال بقيش في لقاء سابق، إن خبرته مع الحيوانات المفترسة لم تأتِ من فراغ، بل اجتهد كثيراً حتى تمكن من السيطرة عليها، موضحاً أن أكثر حيوانات حديقته مهداة إليه من شخصيات شجَّعته على تنمية هوايته.





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