تراند الفن: عودة السولية وبدر بانون لقيادة وسط ودفاع الأهلي أمام مصر للمقاصة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - يعود عمرو السولية وبدر بانون ثنائي فريق الأهلي، للمشاركة بشكل أساسي في مباراة مصر للمقاصة التي تقام مساء يوم الأحد القادم ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يشارك السولية أمام النادي الفيومي بشكل أساسي بعد غيابه أمس عن لقاء المقاولون العرب بقرار من بيتسو موسيماني، الذي كان قرر منحه راحة بسبب ضغط المباريات، فيما يشارك بدر بانون بشكل أساسي بعدما كان بديلًا أمس.

يذكر أن الأهلي يدخل لقاء المقاصة القادم محتلا وصافة ترتيب البطولة المحلية برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الفريق الفيومي المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

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