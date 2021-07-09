تراند الفن: السيسي يقرأ الفاتحة على جثمان زوجة الرئيس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابل جثمان السيدة جيهان السادات داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، وقرأ الرئيس الفاتحة على الجثمان.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وعدد من الشخصيا الهامة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قادة القوات المسلحة جنازة الراحلة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، حيث ستُقام الآن لها مراسم جنازة عسكرية.

كما شهدت المنطقة حالة من السيولة المرورية قبل تشييع جنازة جيهان السادات التي يُشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر مطلع أن قوات الأمن كثفت من الخدمات المرورية والحضور الأمني بمحيط المنصة في مدينة نصر، قبل بدء مراسم جنازة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تشهد منطقة مدينة نصر انتشارًا لقوات الأمن ورجال المرور من أجل تيسير الحركة المرورية.

” السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يصلان إلى النصب التذكاري بمدينة نصر، ليتقدم سيادته جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد انور السادات”.



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