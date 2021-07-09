تراند الفن: وصول الرئيس السيسي لتشييع جثمان جيهان السادات بمدينة نصر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشييع جثمان جيهان السادات بمدينة نصر.

ويشهد النصب التذكاري في مدينة نصر استعدادات مكثفة لجنازة الراحلة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، حيث ستُقام الآن لها مراسم جنازة عسكرية.

كما تشهد المنطقة حالة من السيولة المرورية قبل تشييع جنازة جيهان السادات التي يُشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر مطلع أن قوات الأمن كثفت من الخدمات المرورية والحضور الأمني بمحيط المنصة في مدينة نصر، قبل بدء مراسم جنازة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تشهد منطقة مدينة نصر انتشارًا لقوات الأمن ورجال المرور من أجل تيسير الحركة المرورية.

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