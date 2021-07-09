فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بعمل اختبار ذكاء بطريقة طريفة.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، تواجد 3 أشخاص، حيث قيام مصور المشهد، بعمل تحدي بين الشخصين الآخرين، أحدهم “قوي وضخم البنية”، لمعرفة أيهما أكثر ذكاءً.
وطلب مصور الفيديو من الشخص القوي عدم الاستهانة بقدرات صديقه، قائلًا له: “ترى مو كل إنسان كامل، إذا أنت عندك قوة وصحة، ممكن هو عنده عقل وذكاء”.
وسخر الرجل الضخم من صديقه الذي يجلس بجواره، ليقرر مصور الفيديو عمل اختبار ذكاء بينهما، عن طريق طرح 3 أسئلة لتكون الفيصل بين الطرفين.
ووجه مصور الفيديو السؤال الأول إلى الشخص القوي قائلًا: “أمسك يدي”، ولكنه أمسك بإصبعه فقال له: “مسكت أصبعي، أنت غبي”، وسط ضحك الشخص الثالث.
وانفعل الشخص القوي، على مصور الفيديو قائلًا: “تاني شيء لا تقول غبي، قول ما نجحت في السؤال”، مطالبًا في الوقت ذاته صديقه بعدم الضحك.
واستكمل الأصدقاء اختبار الذكاء بنفس الطريقة، ليخسر الشخص القوي في الأسئلة الثلاثة، وسط ضحك مصور الفيديو، وصديقه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. اختبار ذكاء بطريقة طريفة بين شخص قوي وصديقه الغبي .. شاهد : ردة فعل الخاسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.