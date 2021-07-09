تراند الفن: بعد إصابته بمرض التصلب الضموري .. شاهد لاعب النصر السابق “عبدالرحمن البيشي” ‬: أشخاص في النادي خذلوني وهؤلاء وقفوا معي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف لاعب فريق النصر السابق، عبدالرحمن البيشي، عن الشخصية النصراوية الوحيدة التي وقفت معه في مرضه، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وقال البيشي خلال حلوله ضيفًا على برنامج MBC في أسبوع: “كنت مع بعثة المنتخب في الصين، عندما علمت بخبر وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعود، الخبر موجع جدًا، أي شيء كان يطلبه مني انفذه في الملعب، أمام جميع الأندية وليس الهلال فقط”.

وتابع: “الجمهور بجميع ميوله يشجعني وانا سعيد جدًا، يصلني دعائهم عبر تويتر، جمهور العالمي هو أكثر من يتواصل معي، وبعض الإعلاميين ورؤساء الأندية، وهذا الشيء يسعدني، في الوضع الصحي لا يوجد ما يمسى بالميول”.

وأكمل: “سلمان المالك “أبو فهد” الشخصية النصراوية الوحيدة التي وقفت معي في مرضي إلى اليوم، وهناك أشخاص خذلوني، وماجد عبدالله هو الوحيد من اللاعبين الذي يقف بجانبي، ويتواصل معي باستمرار سواء هاتفيًا أو بالزيارة”.

وزاد لاعب النصر السابق: “احتاج دعوات الناس من أجل الشفاء، وأوجه كلمة إلى الأمير خالد بن فهد العضو الدائم حاليًا، واتمنى وقفته معي، النصر لم يخذلني ولا الجمهور، اللي خذلوني أشخاص في النادي بعد ما خرجت، وأوجه لهم كلمة الله يسامحكم، أضروني جدًا”.

واختتم عبدالرحمن البيشي بتوجيه كلمة إلى الجماهير السعودية: “أنتم سبب سعادتي”.