تراند الفن: حارس الزمالك يتلقى عرضًا تركيًا وآخر محليًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - تلقى عمر أسامة عبد الكريم، حارس فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2002، أكثر من عرض في الساعات الماضية من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

ويمتلك اللاعب أكثر من عرض من أندية صاعدة حديثة في الدوري الممتاز إلى جانب امتلاكه لعرض تركي للرحيل عن الزمالك في بداية الموسم المقبل للفريق الأبيض.

ويرفض اللاعب حسم أي عرض حيث طلب تحويل الأمر برمته إلى إدارة نادي الزمالك للبت في العروض المقدمة إليه في الفترة الحالية على أن تحسم بعد ذلك الأمر.

ويلعب عمر أسامة في صفوف فريق 2002، إلا أنه يتم تصعيده أحيانًا لفريق 2001 بسبب قدراته وإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة، ويعد عمر هو نجل أسامة عبد الكريم نجم الزمالك السابق ومدرب حراس المنتخب الأولمبي الحالي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو.

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