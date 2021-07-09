فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد : تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة نيويورك بفيضانات في بعض محطات المترو وعرقلت حركة الركاب بين أرجاء المدينة العملاقة. تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية لتمتد إلى شبكة مترو الأنفاق لدرجة أن بعض الركاب اضطروا إلى السباحة من أجل الخروج، بحسب سبوتنيك. من جانبها حثت الرئيسة المؤقتة لهيئة النقل في مدينة نيويورك، سارة فاينبرغ، سكان المدينة على عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن. وعزت أسباب الفيضانات إلى هطول أمطار غزيرة للغاية في فترة قصيرة، وشددت على أن أنظمة الصرف تعمل بشكل جيد. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض المدينة، يوم غد السبت، لموجة أخرى من الأمطار الغزيرة تزامنا مع مرور العاصفة الاستوائية “إلسا” عبر المنطقة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيضانات تغرق شوارع ومحطات مترو نيويورك الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.