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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أعلن وفد “طالبان” في روسيا، الجمعة، سيطرة الحركة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من “تجاوز الحدود”، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.
وقال وفد طالبان في روسيا، إنه “سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى”، وأضاف أنها لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية “بالقوة”، بحسب سكاي نيوز.
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيرانز
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الانسحاب الأمريكي.. حركة طالبان تكشف مفاجأة بشأن نسبة الأراضي التي سيطرت عليها في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.