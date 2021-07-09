تراند الفن: النادي الأهلي ينعى جيهان السادات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات “ بطل الحرب والسلام”، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بخالص العزاء لجمال السادات والأسرة الكريمة، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته.

وتوفيت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر87 عامًا، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية.

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